Где в Татарстане можно купаться этим летом: полный список пляжей

Эксперты назвали 10 пляжей Татарстана для летнего отдыха

Лето в Татарстане вступает в свои права — воздух прогревается, а вода в озёрах и реках становится комфортной для купания. В Казани уже подготовили официальные пляжи и места отдыха у воды, где горожане смогут безопасно проводить время. Однако важно помнить: купание вне разрешённых зон и нарушение правил безопасности несёт серьёзные риски для здоровья и жизни.

Официальные пляжи Казани: где можно купаться в 2025 году

В этом сезоне для казанцев подготовлено десять официальных мест для отдыха у воды. Постановление подписал глава исполнительного комитета города Рустем Гафаров. В список вошли пять пляжей и пять зон отдыха, где будут работать спасательные службы и соблюдаться санитарные нормы.

Пляжи для купания и отдыха:

«Локомотив» — с развитой инфраструктурой для комфортного времяпровождения.

«Нижнее Заречье» — с удлинённым режимом работы спасателей, подходит для вечерних купаний.

«Озеро Глубокое» — с чистой водой и постами спасателей.

«Озеро Большое Лебяжье» — просторная зона для семейного отдыха.

«Комсомольский» — оборудован двумя спасательными постами для повышения безопасности.

Организованные места отдыха у воды:

«Озеро Изумрудное»

«Озеро Лебяжье»

«Парк Победы»

«Большое Голубое озеро»

«Куземетьево»

На «Озере Комсомольском» и «Большом Лебяжье» будут работать по два спасательных поста с 1 июня по 1 сентября. Спасатели дежурят с утра до вечера по установленному графику, обеспечивая своевременную помощь отдыхающим.

Рекомендации по безопасному купанию от МЧС

МЧС по РФ дали ряд рекомендаций для купания.

Автор фото: Алина Алмакаева

Оптимальное время для купания

Лучшее время для плавания — утро и вечер, когда солнце не слишком жаркое, а вода уже прогрелась до 18–19 градусов. Температура воздуха от +20 до +25 градусов создаёт комфортные условия для отдыха у воды.

Как избежать судорог и переохлаждения?

Длительное пребывание в прохладной воде может вызвать судороги икроножных мышц. Если это случилось, следует глубоко вдохнуть, погрузить голову в воду, выпрямить ноги и потянуть за большие пальцы ног. При невозможности устранить судорогу нужно лечь на спину и спокойно плыть к берегу, мобилизуя все силы и не поддаваясь панике.

Почему стоит выбирать только официальные пляжи?

Отдых на организованных пляжах безопаснее — там дежурят спасатели и врачи, проверяется качество воды, и соблюдаются санитарные нормы. Купание в незнакомых или «диких» местах опасно из-за возможных подводных течений, мусора, резких перепадов глубины и отсутствия экстренной помощи.

Особые меры для людей с хроническими заболеваниями

Тем, кто страдает эпилепсией, диабетом, астмой или иными болезнями с возможными приступами, рекомендовано купаться только после консультации с врачом и в сопровождении ответственных лиц. Лучше выбирать оборудованные пляжи рядом с спасательными постами.

Автор фото: Алина Алмакаева

Прогноз погоды и пожарная опасность

По данным Гидрометцентра Республики Татарстан, с 29 мая по 2 июня ожидается устойчивая тёплая погода без осадков. «Ночью температуры воздуха составят +6…+11˚, на западе до +14˚, днём — от +25 до +30˚. 30 и 31 мая будет стабильное давление, без существенных осадков, максимумы — +27…+32˚», — сообщили синоптики.

«Стоит учитывать и предупреждение о высокой пожарной опасности. В период с 29 мая по 2 июня в Татарстане ожидается 4 класс пожарной опасности лесов», — рассказали в пресс-службе Гидрометцентр.

МЧС по РФ призывает жителей соблюдать меры безопасности.

«Вблизи лесных массивов и водоёмов нельзя разводить огонь в непредназначенных местах, оставлять мусор. В случае обнаружения пожара — звоните в службу спасения», — предупреждают в пресс-службе.

Почему нельзя пренебрегать запретами на купание?

Несмотря на тёплую погоду, купание в запрещённых местах остаётся опасным. Там нет контроля качества воды, нет спасателей, а сами водоёмы могут быть загрязнены и иметь непредсказуемое дно. Это увеличивает риск несчастных случаев — от травм до утопления.

Ответственное отношение к своему здоровью и жизни — главная гарантия безопасного отдыха. Выбирайте только официальные пляжи, соблюдайте правила и рекомендации специалистов, чтобы летний отдых принёс только удовольствие.