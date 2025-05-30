VK Fest выпустил эксклюзивную серию билетов с работой художника из Казани

Организаторы VK Fest выпустили лимитированную серию билетов с уникальным дизайном для пяти городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска и Сириуса. Над визуальной частью работали известные местные художники: Эрик Мусин, Маша Богатова, Антон Логос, Гузель Гарипова и Витя Повезло. Билеты доступны на сайте VK Fest с 29 мая по 13 июня — цена стандартная, но тираж ограничен.

Каждому городу соответствует собственный авторский стиль. Московский билет оформил минималист Эрик Мусин. В Петербурге дизайн создала Маша Богатова, вдохновлённая личными историями и домашним уютом. Билеты Сириуса выполнены Антоном Логосом в примитивистской манере. Казанский выпуск украшен работой Гузели Гариповой, обращающейся к национальной культуре. В Челябинске использована иллюстрация Вити Повезло, представившего мир глазами ребёнка.

По словам руководителя фестиваля Зои Новиковой, проект подчёркивает, что VK Fest — это не только музыка, но и платформа для искусства и вдохновения. Каждый билет стал визуальным символом города и частью атмосферы события.

Владельцы билетов также получат цифровую обложку для страницы ВКонтакте и смогут участвовать в розыгрыше оригинальных работ художников 16 июня. Подробности размещены на сайте фестиваля.