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«Восстанут из пепла уже в мае-2025»: Володина предрекла этому знаку новый путь, полный счастья

Астролог Василиса Володина предупредила: с мая ...

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По словам Володиной, с мая начинается фаза глубокой трансформации.

Она затронет сразу несколько сфер:

  • Карьера: смена профессии, потеря привычной роли, возможный крах бизнеса;
  • Отношения: конфликты, разрывы, утрата доверия, предательства;
  • Финансы: нестабильность, крупные убытки, разрушение накопленного;
  • Здоровье: эмоциональное выгорание, физическая слабость, психосоматика.

«Это не просто перемены — это как смерть старого “я”,» — говорит астролог.

Через разрушение — к личной трансформации

Кризис, по словам Володиной, несёт в себе алхимический смысл:

  • старые связи и роли исчезают;
  • токсичное окружение уходит;
  • рушится всё привычное — но это освобождает.

Возможные состояния в этот период:

  • чувство одиночества и пустоты;
  • разочарование в людях;
  • сомнения в своих силах и целях;
  • желание отступить.

Сила Козерога — в стойкости

Астролог считает, что именно природная выдержка Козерогов поможет им пройти через испытания и выйти на новый уровень:

  • внутреннее взросление;
  • отказ от иллюзий;
  • рост самодостаточности.

«Вы — как Феникс, способный возродиться из пепла», — уверена Володина.

Что даст этот период

Если Козерог примет вызов и не сдастся, звёзды обещают:

  • полное переосмысление ценностей;
  • ясность целей и понимание истинного предназначения;
  • старт нового этапа — осознанного и зрелого.

Как пройти этот путь

Совет от Володиной:

  • не цепляйтесь за старое;
  • не бойтесь перемен — это рост;
  • опирайтесь на себя, не теряйте веру.

Май 2025 станет точкой невозврата, но и началом новой жизни. Для Козерогов это шанс выйти из кризиса не сломленным, а обновлённым.емен и сохранить веру в себя.

2025 станет для Козерогов годом внутреннего огня. Пройдя сквозь него, они могут обрести подлинную силу и свободу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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