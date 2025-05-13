«Восстанут из пепла уже в мае-2025»: Володина предрекла этому знаку новый путь, полный счастья

По словам Володиной, с мая начинается фаза глубокой трансформации.

Она затронет сразу несколько сфер:

Карьера: смена профессии, потеря привычной роли, возможный крах бизнеса;

Отношения: конфликты, разрывы, утрата доверия, предательства;

Финансы: нестабильность, крупные убытки, разрушение накопленного;

Здоровье: эмоциональное выгорание, физическая слабость, психосоматика.

«Это не просто перемены — это как смерть старого “я”,» — говорит астролог.

Через разрушение — к личной трансформации

Кризис, по словам Володиной, несёт в себе алхимический смысл:

старые связи и роли исчезают;

токсичное окружение уходит;

рушится всё привычное — но это освобождает.

Возможные состояния в этот период:

чувство одиночества и пустоты;

разочарование в людях;

сомнения в своих силах и целях;

желание отступить.

Сила Козерога — в стойкости

Астролог считает, что именно природная выдержка Козерогов поможет им пройти через испытания и выйти на новый уровень:

внутреннее взросление;

отказ от иллюзий;

рост самодостаточности.

«Вы — как Феникс, способный возродиться из пепла», — уверена Володина.

Что даст этот период

Если Козерог примет вызов и не сдастся, звёзды обещают:

полное переосмысление ценностей;

ясность целей и понимание истинного предназначения;

старт нового этапа — осознанного и зрелого.

Как пройти этот путь

Совет от Володиной:

не цепляйтесь за старое;

не бойтесь перемен — это рост;

опирайтесь на себя, не теряйте веру.

Май 2025 станет точкой невозврата, но и началом новой жизни. Для Козерогов это шанс выйти из кризиса не сломленным, а обновлённым.емен и сохранить веру в себя.

2025 станет для Козерогов годом внутреннего огня. Пройдя сквозь него, они могут обрести подлинную силу и свободу.