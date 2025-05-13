«Восстанут из пепла уже в мае-2025»: Володина предрекла этому знаку новый путь, полный счастья
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По словам Володиной, с мая начинается фаза глубокой трансформации.
Она затронет сразу несколько сфер:
- Карьера: смена профессии, потеря привычной роли, возможный крах бизнеса;
- Отношения: конфликты, разрывы, утрата доверия, предательства;
- Финансы: нестабильность, крупные убытки, разрушение накопленного;
- Здоровье: эмоциональное выгорание, физическая слабость, психосоматика.
«Это не просто перемены — это как смерть старого “я”,» — говорит астролог.
Через разрушение — к личной трансформации
Кризис, по словам Володиной, несёт в себе алхимический смысл:
- старые связи и роли исчезают;
- токсичное окружение уходит;
- рушится всё привычное — но это освобождает.
Возможные состояния в этот период:
- чувство одиночества и пустоты;
- разочарование в людях;
- сомнения в своих силах и целях;
- желание отступить.
Сила Козерога — в стойкости
Астролог считает, что именно природная выдержка Козерогов поможет им пройти через испытания и выйти на новый уровень:
- внутреннее взросление;
- отказ от иллюзий;
- рост самодостаточности.
«Вы — как Феникс, способный возродиться из пепла», — уверена Володина.
Что даст этот период
Если Козерог примет вызов и не сдастся, звёзды обещают:
- полное переосмысление ценностей;
- ясность целей и понимание истинного предназначения;
- старт нового этапа — осознанного и зрелого.
Как пройти этот путь
Совет от Володиной:
- не цепляйтесь за старое;
- не бойтесь перемен — это рост;
- опирайтесь на себя, не теряйте веру.
Май 2025 станет точкой невозврата, но и началом новой жизни. Для Козерогов это шанс выйти из кризиса не сломленным, а обновлённым.емен и сохранить веру в себя.
2025 станет для Козерогов годом внутреннего огня. Пройдя сквозь него, они могут обрести подлинную силу и свободу.
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