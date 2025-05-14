В Казани учителя получают самые высокие зарплаты среди регионов России

Учителя Казани занимают лидирующие позиции по уровню зарплат среди педагогов за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. В 2024 году средняя зарплата педагогических работников школ города составила 75,9 тыс. рублей, а у отдельных учителей она приближалась к 78 тыс. рублей. С января 2025 года базовый оклад учителя в Татарстане составит 22 958 рублей.

По данным исследования, в регионах России зарплата учителей в основном не превышает 60 тыс. рублей, а с учетом дополнительных выплат и нагрузок, она редко превышает 80 тыс. рублей. В Татарстане, примерно 32% педагогов работают на нагрузку более полутора ставок, а у 5,5% учителей нагрузка превышает две ставки. Для сравнения, в других регионах страны средняя нагрузка не превышает 1,39–1,5 ставки.

Тем не менее, в России сохраняется дефицит учителей, особенно по таким предметам, как математика, информатика, физика, химия, биология и иностранные языки, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты, основанные на данных региональных властей.