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В Казани начался процесс по делу о реабилитации нацизма

В Казани стартовал процесс по делу 18-летнего м...

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В Верховном суде Татарстана начался процесс над 18-летним жителем Казани, обвиняемым в реабилитации нацизма.

По версии следствия, молодой человек оставлял в интернете комментарии, поддерживающие нацистскую идеологию. Соверешенные действия парня были подтверждены результатами лингвистической экспертизы.

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Юноша заявил, что ему достаточно выписать штраф. Однако, несмотря на его признание, ему грозит не только штраф, но и реальное лишение свободы сроком до 5 лет. В роли гособвинителя выступил прокурор Татарстана Альберт Суяргулов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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