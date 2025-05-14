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В Татарстане водителя лишили прав за езду с поддельными номерами

В Татарстане мировой суд лишил водителя прав на...

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Мировой судья в Татарстане принял решение о лишении водительских прав на срок шесть месяцев для автомобилиста, который был задержан за управление транспортным средством с заведомо подложными регистрационными знаками. Инцидент произошел в Сабинском районе, когда сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль и обнаружили, что регистрация номеров была прекращена.

Как выяснилось, номера были ранее выданы другому транспортному средству, которое впоследствии было продано. Водитель был признан виновным в правонарушении по части 4 статьи 12.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

В решении суда подчеркивается, что водитель обязан перед выездом проверить соответствие государственных регистрационных знаков и обеспечивать исправное техническое состояние транспортного средства.

Также в Госдуме предложили ввести наказание в виде штрафа от 20 до 30 тыс. рублей с лишением прав на срок от трех месяцев до двух лет за непредоставление преимущества в движении машине скорой помощи.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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