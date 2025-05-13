Челябинские ученые создали чат-бота для психиатрической помощи

Челябинские ученые разработали инновационный чат-бот для психиатрической помощи, который может стать личным цифровым помощником для пациентов. Сервис напоминает о приеме препаратов, помогает следить за симптомами и мгновенно соединяет с врачами.

Проект был реализован специалистами кафедры психиатрии Южно-Уральского медицинского университета на базе психоневрологической больницы №1. Чат-бот обучает пациентов вести цифровой дневник, объясняет природу их заболевания и предоставляет четкие алгоритмы действий. Это сокращает время на оказание помощи и снижает тревожность пациентов.

Теперь задержки в реабилитации сокращены до минут, а динамический мониторинг позволяет врачам корректировать лечение в реальном времени. Все данные пациентов шифруются и доступны только лечащим врачам, а сервис уже помог десяткам пациентов восстановить социальную активность.

Чат-бот доступен через один из мессенджеров и представляет собой важное дополнение к традиционным методам психиатрической помощи, пишет cheltv.ru.