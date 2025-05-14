У семьи из Татарстана, где девочку назвали в честь России, появился сын в честь Путина

Из родильного дома в Казани выписали новорождённого, которого назвали Мир-Святомир-Владимир.

Малыш появился на свет в семье Суховых из города Набережные Челны. Он стал третьим ребёнком в семье после брата по имени Род-Природа-Родушка и сестры Россия-Святоссия-Святороссия.

Изначально Суховы ожидали девочку и хотели назвать её Орешницей — в честь российского ракетного комплекса «Орешник». Но когда стало известно, что родится мальчик, они выбрали для него имя Мир-Святомир-Владимир.

Ранее Владимир Сухов, глава семьи, не исключал, что сына могут назвать в честь президента России Владимира Путина, сообщают «Челнинские известия».