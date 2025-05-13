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Боец СВО стал участником программы «Батырлар. Герои Татарстана»

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53-летний ветеран специальной военной операции Дмитрий Тамбовцев из Татарстана подал заявку на участие в республиканской программе «Батырлар. Герои Татарстана». Он уже успешно прошёл основные этапы отбора и теперь ждёт финального решения, сообщает «Татар-информ».

Несмотря на возраст, не подпадающий под мобилизацию, Дмитрий добровольно отправился на службу. Он служил штурмовиком, пока не получил тяжёлое минно-взрывное ранение лица. После госпитализации ему провели две сложные операции, а восстановление проходило при поддержке филиала фонда «Защитники Отечества» в Татарстане.

Сегодня Дмитрий намерен продолжить служение стране — но уже на гражданском фронте. Он подал документы на участие в кадровой программе, желая защищать интересы граждан в органах государственной власти.

История Тамбовцева — пример стойкости, мужества и стремления быть полезным Отечеству даже после фронта.

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