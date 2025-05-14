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Daily Star: NASA раскрыло, в каком году наступит конец света

Согласно исследованиям ученых из NASA и Универс...

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Ученые из NASA и японского Университета Тохо пришли к выводу, что жизнь на Земле может прекратиться в 1 000 002 021 году.

Это прогноз был сделан с использованием суперкомпьютера. Исследования показали, что по мере того, как Солнце будет становиться все горячее, температура на Земле продолжит расти, и планета выйдет за пределы зоны, пригодной для жизни. В результате, уровень кислорода на Земле снизится до критического уровня, что сделает существование жизни невозможным.

Эти выводы были опубликованы в британской газете Daily Star.

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