Daily Star: NASA раскрыло, в каком году наступит конец света

Ученые из NASA и японского Университета Тохо пришли к выводу, что жизнь на Земле может прекратиться в 1 000 002 021 году.

Это прогноз был сделан с использованием суперкомпьютера. Исследования показали, что по мере того, как Солнце будет становиться все горячее, температура на Земле продолжит расти, и планета выйдет за пределы зоны, пригодной для жизни. В результате, уровень кислорода на Земле снизится до критического уровня, что сделает существование жизни невозможным.

Эти выводы были опубликованы в британской газете Daily Star.