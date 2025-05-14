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· 16+ · Анастасия Шарова

В Африке нашли древние подземные тоннели, созданные неизвестным организмом

Археологи обнаружили странные подземные проходы...

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В ходе археологических исследований в Африке и на территории Ближнего Востока были обнаружены странные подземные структуры, которые привлекли внимание ученых. Эти небольшие тоннели, протяженностью не более 2,5 сантиметров и шириной около 0,5 миллиметра, формировались миллионы лет назад, еще до появления человека.

Анализ показал, что они не были созданы людьми, а могли быть результатом деятельности какого-то древнего организма, вероятно, представителя вымершей фауны. Тоннели были пробиты в мраморных и известняковых породах, что еще больше усиливает интерес к этому открытию. Похожие следы были найдены в Намибии более десяти лет назад, однако их происхождение до сих пор остается неясным.

Научные исследования продолжаются, и ученые стремятся выяснить, какое существо могло оставить такие древние следы в недрах земли, сообщает Futurism.

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