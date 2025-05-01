Новости России
· 16+ · Полина Модестова

«Вам тут не рады, не надо приезжать в город»: казанцы объяснили, почему не терпят туристов

По данным сервиса «Туту», туристический поток в...

resbash.ru

Подписаться на Дзен.канал

По данным сервиса «Туту», туристический поток в Татарстан в 2025 году увеличится на 10% — столько же, сколько и годом ранее. Такой прогноз сделали эксперты, опираясь на глубину и темпы бронирования.

Что помогает росту туризма

Специалисты отмечают, что число туристов в 2024 году выросло благодаря запуску трассы М-12, увеличению прямых рейсов из российских городов и проведению крупных мероприятий в республике. Также на рост повлияла активная реклама: от телепередач и выставок до продвижения в интернете и соцсетях.

Проблемы, которые тормозят развитие

Однако не всё так гладко. По словам аналитиков, развитие туризма в регионе сдерживает нехватка гостиниц и транспорта, особенно в праздничные и летние дни. Эта проблема характерна для многих регионов России.

Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов выразил надежду, что в будущем удастся найти решение, чтобы всем желающим было удобно добраться до Татарстана и провести здесь отдых, пишет evening-kazan.ru.

Кто приезжает и зачем

Чаще всего в Татарстан приезжают семьи и россияне в возрасте от 30 до 45 лет. Обычно они остаются на три-четыре дня и интересуются историей, культурой и местной кухней.

Казань — туристический магнит

На майские праздники столица республики традиционно встречает туристов с высокими ценами и дефицитом мест в отелях. Несмотря на это, Казань входит в пятёрку самых популярных городов страны. В последние годы она стала настоящим туристическим центром. Но не все местные жители рады такому вниманию.

Что думают жители

Горожане жалуются на рост цен, пробки, шум и нехватку доступного жилья. За два года поток туристов в Казань удвоился, что усилило нагрузку на инфраструктуру. По словам Сергея Иванова, гостиниц не хватает, и многие туристы снимают квартиры, что усложняет поиск долгосрочной аренды для самих казанцев.

Риелторы отмечают, что летом квартиры сдают посуточно, и из-за этого растёт стоимость жилья.

Туристический сбор — возможное решение

Дарья Санникова из комитета по туризму предлагает ввести туристический сбор. Эти деньги можно направить на ремонт памятников и благоустройство города. Но пока неясно, как взимать такой сбор с арендодателей квартир.

Разные взгляды на туризм

Мнения жителей разделились. Примерно треть казанцев негативно относятся к наплыву туристов. Почти половина считает жалобы преувеличенными и поддерживает развитие туризма. Оставшиеся готовы терпеть неудобства, если собранные средства действительно пойдут на улучшение города.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Ученые нашли документ, указывающие на второе чудо Иисуса Христа

Не у нас

день назад

Столица света: как INTERVALS-2025 превратил Нижний Новгород в медиаполотно

клопы дезинсекция

Не у нас

7 часов назад

Комета прошла рядом, спровоцировав катастрофу на Земле 13 тысяч лет назад

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Вы себя не узнаете: собрали для казанцев 5 эффективных шагов к новому «Я»

изготовление ключей для домофона в Самаре

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане дерево насмерть придавило мужчину во время шторма

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане выросло число случаев алкоголизма, но снизилась наркомания

Новости Казани

7 часов назад

В Казани в честь Фатиха Сибагатуллина могут назвать улицу

Новости Казани

день назад

В Казани жителей напугал звук сирены

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 30 апреля ожидаются дожди и штормовой ветер
Новости Казани
7 часов назад

Автопробег БРИКС пройдет по скоростным трассам России через Казань

С 9 по 15 августа 2025 года в России пройдет ма...

Новости Казани

33 минуты назад

Директор фирмы в Казани отдал работникам долг по зарплате в 10 млн рублей

Интересное в Казани

день назад

Не отель и не съемная квартира: рассказываем о небанальной локации в Казани, где могут остановиться туристы

Новости Казани

33 минуты назад

Школьник Тимур Усманов из Казани победил на чемпионате «Профессионалы»

Новости Татарстана

33 минуты назад

Штормовое предупреждение и похолодание до -3 объявили в Татарстане
Медучреждения Татарстана переходят на особый гр...
Новости Татарстана
день назад

Медучреждения Татарстана переходят на особый график в майские праздники

Не у нас

7 часов назад

Ученые предупрдили, что Арктике грозит первый «день безо льда» уже к 2030 году

Не у нас

7 часов назад

РАН: Ученые нашли опасное накопление ртути в арктических озерах

Не у нас

7 часов назад

Точка Немо остается белым пятном на карте после века исследований
Когда врачи бежали на рынок, она спасала медици...
Интересное в Казани
6 дней назад

Когда врачи бежали на рынок, она спасала медицину: рассказываем о человеке-легенде и феномене казанской клиники