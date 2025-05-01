«Вам тут не рады, не надо приезжать в город»: казанцы объяснили, почему не терпят туристов

По данным сервиса «Туту», туристический поток в Татарстан в 2025 году увеличится на 10% — столько же, сколько и годом ранее. Такой прогноз сделали эксперты, опираясь на глубину и темпы бронирования.

Что помогает росту туризма

Специалисты отмечают, что число туристов в 2024 году выросло благодаря запуску трассы М-12, увеличению прямых рейсов из российских городов и проведению крупных мероприятий в республике. Также на рост повлияла активная реклама: от телепередач и выставок до продвижения в интернете и соцсетях.

Проблемы, которые тормозят развитие

Однако не всё так гладко. По словам аналитиков, развитие туризма в регионе сдерживает нехватка гостиниц и транспорта, особенно в праздничные и летние дни. Эта проблема характерна для многих регионов России.

Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов выразил надежду, что в будущем удастся найти решение, чтобы всем желающим было удобно добраться до Татарстана и провести здесь отдых, пишет evening-kazan.ru.

Кто приезжает и зачем

Чаще всего в Татарстан приезжают семьи и россияне в возрасте от 30 до 45 лет. Обычно они остаются на три-четыре дня и интересуются историей, культурой и местной кухней.

Казань — туристический магнит

На майские праздники столица республики традиционно встречает туристов с высокими ценами и дефицитом мест в отелях. Несмотря на это, Казань входит в пятёрку самых популярных городов страны. В последние годы она стала настоящим туристическим центром. Но не все местные жители рады такому вниманию.

Что думают жители

Горожане жалуются на рост цен, пробки, шум и нехватку доступного жилья. За два года поток туристов в Казань удвоился, что усилило нагрузку на инфраструктуру. По словам Сергея Иванова, гостиниц не хватает, и многие туристы снимают квартиры, что усложняет поиск долгосрочной аренды для самих казанцев.

Риелторы отмечают, что летом квартиры сдают посуточно, и из-за этого растёт стоимость жилья.

Туристический сбор — возможное решение

Дарья Санникова из комитета по туризму предлагает ввести туристический сбор. Эти деньги можно направить на ремонт памятников и благоустройство города. Но пока неясно, как взимать такой сбор с арендодателей квартир.

Разные взгляды на туризм

Мнения жителей разделились. Примерно треть казанцев негативно относятся к наплыву туристов. Почти половина считает жалобы преувеличенными и поддерживает развитие туризма. Оставшиеся готовы терпеть неудобства, если собранные средства действительно пойдут на улучшение города.