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Средняя страховая пенсия в Татарстане превысила 26 тысяч рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Средняя страховая пенсия по старости в Татарста...

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Средняя страховая пенсия по старости в Татарстане после январской индексации составила 26,5 тысячи рублей. Это почти на две тысячи рублей больше, чем в конце прошлого года. Подробности о пенсионных изменениях рассказал управляющий Отделением Социального фонда России по республике Эдуард Вафин.

С 1 января страховые пенсии в регионе выросли на 7,6%. Индексация затронула как работающих, так и неработающих пенсионеров. Социальные пенсии с 1 апреля увеличили на 6,8%. Отделение Социального фонда обслуживает почти 1,1 миллиона пенсионеров, среди которых 335 человек старше 100 лет.

Для работающих пенсионеров в августе провели дополнительный перерасчет. Прибавка учитывает пенсионные коэффициенты, сформированные за предыдущий год, но в расчет принимают не более трех. Подавать заявление не нужно — перерасчет проходит автоматически.

После 80 лет к страховой пенсии по старости увеличивают фиксированную выплату. Надбавку по уходу за людьми старше 80 лет и инвалидами первой группы назначают с 2025 года, в предусмотренных законом случаях изменения также вносят без заявления. За девять месяцев этого года на пенсии, пособия и другие социальные выплаты в республике направили около 300 миллиардов рублей.

Эдуард Вафин рекомендует заранее проверять свой стаж и количество пенсионных коэффициентов, чтобы избежать проблем при оформлении выплат.

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