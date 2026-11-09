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Эксперименты на мышах связали восприятие холода с тестостероном

Служба новостей Автор статьи
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Британские исследователи выяснили, что тестостерон может участвовать в формировании различий температурных предпочтений у самцов и самок. Эксперименты провели специалисты Королевского колледжа Лондона, однако пока полученные результаты подтверждены только на мышах.

В опыте задействовали 57 животных: 30 самцов и 27 самок. Им предложили выбирать между двумя поверхностями. Одна постоянно имела температуру 33 градуса, а вторая нагревалась до разных значений. Учёные фиксировали, сколько времени грызуны проводили на каждом участке.

Выяснилось, что самцы предпочитали температуру примерно 32 градуса, тогда как самки чаще выбирали около 36 градусов. Температура тела и кожи у обеих групп существенно не различалась. Поэтому исследователи сосредоточились на механизмах восприятия тепла и холода.

Внимание учёных привлекли два белка-рецептора — TRPM8 и TRPM2. Первый отвечает за распознавание холода, второй помогает ощущать тепло. У самок реакция этих рецепторов была смещена в сторону более высоких температур. При блокировке белков температурные предпочтения менялись.

Дополнительные эксперименты показали роль тестостерона. Когда самцам подавляли выработку этого гормона, они начинали чаще выбирать тёплую поверхность. У самок после введения тестостерона выраженное стремление к теплу ослабевало. Воздействие на уровни эстрогенов и прогестерона аналогичного результата не принесло.

При этом гормональное вмешательство не сделало предпочтения самцов и самок одинаковыми. Учёным ещё предстоит выяснить, каким образом тестостерон влияет на работу рецепторов — предположительно, через регуляцию определённых генов.

Исследование опубликовано в журнале The Journal of Physiology. Похожие температурные рецепторы есть у людей, но подтвердить аналогичный механизм у человека можно будет только после дополнительных исследований, сообщает "Самара Онлайн 24".

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