Вячеслав Манучаров поделился, что жена бросила его с тремя детьми и улетела в США

Вячеслав Манучаров, известный 42-летний актер, столкнулся с серьезными жизненными изменениями, когда оказался один с тремя детьми после ухода его второй жены в Соединенные Штаты. Эта новость стала поворотным моментом в его жизни, об этом актер поделился в откровенном интервью.

Вячеслав воспитывает дочь Арину от первого брака, мать которой, к сожалению, ушла из жизни. Также у него есть двое детей от второго брака с американкой русского происхождения — девятилетняя Нина и восьмилетний Даниил. Сложности начались, когда Дора Надеждина, его вторая жена, внезапно решила эмигрировать, оставив Вячеслава одного с детьми.

"Мы живем без мам. Так получилось", — говорит Манучаров, описывая свою ситуацию. По словам актера, проблемы начались, когда Дора стала часто общаться со своими родственниками из-за океана, что сильно повлияло на ее настроение и решения. Однажды она даже попыталась выехать из России с детьми, но была задержана в аэропорту Шереметьево, так как для выезда детей необходимо согласие обоих родителей.

Вячеслав быстро прибыл в аэропорт, но на момент его приезда самолет уже взлетел. Однако дети все еще оставались на территории аэропорта, так как Дора улетела одна. Этот момент стал одновременно шоком и облегчением для актера, который осознал, что его дети все еще рядом с ним.

Манучаров рассказал о своем опыте в программе «Судьба человека», где подчеркнул, что не испытывает злобы к бывшей супруге. "Зла я никакого не держу. Я благодарен за замечательные годы прекрасного чувства, в которые я был счастлив", — поделился он.

История Вячеслава Манучарова — это пример не только личного мужества и принятия, но и глубокого понимания того, что в жизни важны не только испытания, но и умение сохранять благодарность и любовь даже в самые трудные моменты.