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«В связи с вторжением ВСУ в Курскую область»: в Госдуме прокомментировали возможность новой волны мобилизации

В ответ на волнения в обществе и многочисленные...

terrnews.com

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В ответ на волнения в обществе и многочисленные запросы СМИ, представители Госдумы Российской Федерации выступили с официальным заявлением, касающимся возможности новой волны мобилизации в свете последних военных действий у границ страны. На пресс-конференции, организованной после совещаний в Госдуме, журналистам удалось получить комментарии от ключевых фигур в вопросах обороны и безопасности.

Ответы от членов Госдумы

Член комитета по обороне Госдумы, Виктор Соболев, отметил:

"На текущий момент дополнительная мобилизация в России не планируется."

Он подчеркнул, что обстановка на фронтах, несмотря на напряженность, контролируема и текущего состава вооруженных сил достаточно для выполнения поставленных задач.

Также он добавил, что недавние сообщения о вторжении ВСУ в Курскую область и атаках беспилотников на Липецкую область усиливают бдительность, но не требуют дополнительной мобилизации.

"Мы рассматриваем все возможные сценарии, но на данный момент приоритет — использование существующих ресурсов и стратегий," — заключил Соболев.

Позиция партии "Единая Россия"

Виктор Заварзин, представитель партии "Единая Россия", также высказался на тему возможной мобилизации, подчеркнув, что в данный момент она не обсуждается на высшем уровне.

"У нас на службе находится достаточно контрактников, чтобы справиться с текущими вызовами. Новая мобилизация сейчас не только не нужна, но и непродуктивна," — отметил Заварзин.

Борьба с дезинформацией

Представители Госдумы также обратили внимание на распространение недостоверной информации в интернете. По их словам, многие источники используют текущую нестабильность для распространения фейковых новостей, что ведет к ненужной панике среди населения. Они призвали граждан подходить к информации критически и опираться только на проверенные источники.

Общественное мнение и реакция

Слухи и предположения о новой мобилизации вызвали беспокойство среди населения, особенно в приграничных регионах. Официальные заявления представителей власти направлены на стабилизацию общественного мнения и предотвращение возможных социальных потрясений в условиях военного давления.

Заключение

Таким образом, Госдума делает все возможное для поддержания стабильности и готовности страны к защите своих границ без необходимости прибегать к дополнительной мобилизации. Стабильное и спокойное отношение к текущей ситуации считается ключевым аспектом в поддержании морального духа нации.

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