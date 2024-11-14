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В России начали призывникам запрещать выезд за рубеж? Правда или фейк

В Москве призывники столкнулись с новым витком ...

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В Москве призывники столкнулись с новым витком ужесточения правил: начались рассылки уведомлений о запрете на выезд за границу за неявку в военкомат.

Это следствие изменений в законодательстве, введённых в текущем году, как сообщает Артем Клыга, юрист «Движения сознательных отказчиков».

Согласно нововведениям, кроме запрета на выезд, призывники могут столкнуться с рядом других ограничений: от невозможности зарегистрировать недвижимость и автомобили до получения загранпаспорта и кредитов. Также уведомления содержат предупреждение об уголовной ответственности за игнорирование повестки военкомата.

Эти меры начали внедряться на прошлой неделе, после того как с апреля текущего года электронные и бумажные повестки были приравнены по юридической силе. Теперь неявка после получения повестки влечёт за собой серьёзные последствия, включая закрытие границ.

Пилотный проект по введению электронных повесток начался в трёх регионах России, и ожидалось, что с 1 ноября начнёт функционировать реестр электронных повесток. Однако в «Школе призывника» утверждают, что сообщения о запрете на выезд, получаемые москвичами, являются скорее методом психологического давления.

Правозащитники призывают не сбрасывать со счетов возможность введения указанных мер в полном объеме с началом нового года, когда должен заработать реестр воинского учета. Они предостерегают, что, несмотря на отсутствие подтверждений фактического применения этих ограничений, возможности для их реализации существуют, и расслабляться рано.

Эта инициатива вызывает много вопросов и опасений среди граждан, обеспокоенных потенциальным ущемлением личных свобод и прав. Остаётся следить за тем, как будут развиваться события в этом направлении и какие меры будут предприняты для защиты прав призывников.

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