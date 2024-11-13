Чемпионат России по парению пройдет в Нижнекамских Термах! Ведущая мероприятия - Анфиса Чехова

Чемпионат России по парению в термах стартует в Татарстане! 23 и 24 ноября 2024 года в "Нижнекамских Термах" пройдет жаркое событие — "Открытое первенство Татарстана по коллективному парению". Инициатором мероприятия в России является создатель «Городских Терм» и Управляющей компании «Термы» Бычков Юрий Федорович.

Этот новый вид соревнований команда последовательно проводит уже четыре года подряд:

в 2021г. «Чемпионат России»;

в 2022г. "Открытое первенство Татарстана";

в 2023г. "Открытое первенство Удмуртии и Татарстана»;

В 2024г. «Открытое первенство Поволжья».

Мы приглашаем всех желающих пармейстеров, судей и любителей бани на этот жаркий праздник банного искусства, где каждый найдет что-то для себя.

Почему вы должны быть там?

Участникам — это шанс блеснуть мастерством перед всей страной, показать себя и побороться за внушительные призы, фондом более полумиллиона рублей!

Судьям — возможность определить сильнейших и поддержать традиции настоящего русского парения! Главной особенностью судейства является то, что судьей стать может абсолютно любой желающий.

Гостям и зрителям — уникальный шанс зарядиться мощной энергетикой, ощутить тепло дружеской атмосферы, насладиться парением по лучшим традициям России и принять участие в мастер классах от профессиональных пар мастеров!

Партнерам и спонсорам — возможность поддержать национальные традиции, получить прямой доступ к своей аудитории, укрепить репутацию своего бренда и получить широкий охват аудитории!

Что вас ждет?

На протяжении двух дней вы сможете стать свидетелем настоящей битвы пар мастеров! Отборочные туры и финалы, три просторные парные, более 30 лучших парильщиков со всей страны — все это будет создавать атмосферу, где царят сила, традиции и дух соревнований.

Ведущая — неповторимая Анфиса Чехова, которая добавит празднику шарма и очарования. Главным судьей выступит Будяк Сергей Сергеевич - Вице-Чемпион России по банному мастерству.

Не упустите шанс стать частью этого "жаркого" события и увидеть искусство парения во всей красе!

Место проведения: г. Нижнекамск, ул. Юности, д. 13.

Дата: 23-24 ноября 2024 года.