В РФ начали массово аннулировать регистрацию машин в ГИБДД: объяснили кто «попадет»

Недавно началась значительная операция Федеральной таможенной службы (ФТС) России, направленная на автомобили, ввезенные через параллельный импорт. Владельцам таких автомобилей начали поступать уведомления о необходимости доплатить сотни тысяч рублей в виде таможенных сборов.

Это стало большим сюрпризом для многих, кто уже успел зарегистрировать свои машины и пользоваться ими.

Причины массовых проверок

Корень проблемы кроется в использовании заниженных стоимостей в инвойсах при импорте, что позволяло минимизировать таможенные платежи. Такие действия привели к формированию значительных долгов перед государством, обнаружение которых сейчас приводит к серьезным финансовым и правовым последствиям для владельцев транспортных средств.

Риски для владельцев

Согласно заявлениям автокриминалиста Максима Шелкова, нарушения, связанные с фальсификацией документов, могут привести к аннулированию электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС). Это, в свою очередь, ведет к автоматическому снятию автомобиля с регистрации, что делает его использование невозможным.

Масштаб проблемы

Многие брокеры, вовлеченные в импорт, предоставляли поддельные инвойсы для снижения суммы налоговых платежей. Теперь, когда ФТС начала массовую проверку, тысячи автовладельцев оказались замешаны в неожиданных долгах. Средний размер требуемой доплаты колеблется от 300 до 400 тысяч рублей.

Что делать, если вы получили уведомление?

Проверка документов: Важно пересмотреть всю документацию, связанную с покупкой автомобиля, включая инвойсы и договоры с брокерами.

Консультация с юристом: Получение профессиональной юридической помощи поможет понять ваши права и определить возможные шаги для разрешения ситуации.

Общение с ФТС: Не игнорируйте уведомления и активно взаимодействуйте с таможенными органами для выяснения обстоятельств дела и избежания более серьезных последствий.

Ситуация с аннулированием регистрации автомобилей, ввезенных через параллельный импорт, ставит перед автовладельцами серьезные вызовы. Она требует от них осознания возникших обязательств и активных действий по их исполнению.

Этот случай подчеркивает важность прозрачности и законности при импорте транспортных средств, а также необходимость внимательного отношения к выбору поставщиков и брокеров.