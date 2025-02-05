Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

В РФ начали массово аннулировать регистрацию машин в ГИБДД: объяснили кто «попадет»

В России началась массовая проверка автомобилей...

njcar.ru

Подписаться в Telegram

Недавно началась значительная операция Федеральной таможенной службы (ФТС) России, направленная на автомобили, ввезенные через параллельный импорт. Владельцам таких автомобилей начали поступать уведомления о необходимости доплатить сотни тысяч рублей в виде таможенных сборов.

Это стало большим сюрпризом для многих, кто уже успел зарегистрировать свои машины и пользоваться ими.

Причины массовых проверок

Корень проблемы кроется в использовании заниженных стоимостей в инвойсах при импорте, что позволяло минимизировать таможенные платежи. Такие действия привели к формированию значительных долгов перед государством, обнаружение которых сейчас приводит к серьезным финансовым и правовым последствиям для владельцев транспортных средств.

Риски для владельцев

Согласно заявлениям автокриминалиста Максима Шелкова, нарушения, связанные с фальсификацией документов, могут привести к аннулированию электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС). Это, в свою очередь, ведет к автоматическому снятию автомобиля с регистрации, что делает его использование невозможным.

Масштаб проблемы

Многие брокеры, вовлеченные в импорт, предоставляли поддельные инвойсы для снижения суммы налоговых платежей. Теперь, когда ФТС начала массовую проверку, тысячи автовладельцев оказались замешаны в неожиданных долгах. Средний размер требуемой доплаты колеблется от 300 до 400 тысяч рублей.

Что делать, если вы получили уведомление?

  • Проверка документов: Важно пересмотреть всю документацию, связанную с покупкой автомобиля, включая инвойсы и договоры с брокерами.
  • Консультация с юристом: Получение профессиональной юридической помощи поможет понять ваши права и определить возможные шаги для разрешения ситуации.
  • Общение с ФТС: Не игнорируйте уведомления и активно взаимодействуйте с таможенными органами для выяснения обстоятельств дела и избежания более серьезных последствий.

Ситуация с аннулированием регистрации автомобилей, ввезенных через параллельный импорт, ставит перед автовладельцами серьезные вызовы. Она требует от них осознания возникших обязательств и активных действий по их исполнению.

Этот случай подчеркивает важность прозрачности и законности при импорте транспортных средств, а также необходимость внимательного отношения к выбору поставщиков и брокеров.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Метеозависимые люди будут страдать: какие погодные сюрпризы февраль подготовил Казани

Гид по скидкам Казани

2 часа назад

Здоровый старт: редакция собрала всё, что поможет прийти в форму и зарядиться энергией

дезинфекция квартиры при туберкулезе

Новости Татарстана

день назад

В Гидрометцентре рассказали, дойдут ли 40-градусные морозы до Татарстана

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Скидки до 50%: казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать

криомассаж лица отзывы в Москве

Лонгриды

14 часов назад

Теряем сотрудников: татарстанцев стали сильнее ценить за границей

Новости Казани

23 часа назад

Учебный онлайн-центр в Казани кинул студентов на деньги

Не у нас

21 час назад

В Дагестане кот Хатико больше 7 лет живёт на могиле своего хозяина

Не у нас

день назад

В Калининградской области отчим до смерти забил 7-летнего ребёнка

Новости Татарстана

20 часов назад

Онколог рассказал, какими видами рака чаще всего болеют жители Татарстана
Новости Казани
22 часа назад

В Казани обновят территории возле «Миллениума»

Заказчиком работ выступает ГКУ «Главтатдортранс»

Не у нас

8 минут назад

В Минобороны РФ решили иначе определять степень годности к военной службе

Гид по скидкам Казани

день назад

Подарки, которые запомнятся: сюрпризы для ваших близких в Казани

Не у нас

18 минут назад

В Тобольске заключённые устроили бунт

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане власти ужесточили правила для маломерных судов
В Казани экологи оценили предварительный ущерб ...
Новости Казани
23 минуты назад

В Казани экологи оценили предварительный ущерб от слива нечистот около Лебяжьего

Не у нас

2 часа назад

Врач Ирина Волгина назвала распространённые последствия коронавируса

Новости Казани

2 часа назад

В Fashion Iftar в Казани примет участие невестка президента Турции Рейян Узунер

Новости Татарстана

13 часов назад

В Казани наградили 3 полицейских и 1 спасателя, которые ликвидировали дрон
Один раз в день – это запор? Хирург-проктолог и...
Интересное в Казани
6 дней назад

Один раз в день – это запор? Хирург-проктолог из Казани отвечает на деликатные вопросы, которые вы стесняетесь задавать