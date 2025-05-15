ИИ помог археологам обнаружить древние сооружения в Аравийской пустыне

Археологи в сотрудничестве с искусственным интеллектом совершили важное открытие: на территории Аравийской пустыни были выявлены скрытые под песками древние сооружения, ранее не обнаруженные из-за сложных природных условий и труднодоступности местности. Исследование охватило площадь около 650 тысяч квадратных километров.

В основе работы лежал анализ спутниковых изображений высокого разрешения с применением алгоритмов машинного обучения. Искусственный интеллект был обучен распознавать геометрические аномалии, характерные для древних построек — каменных платформ, стен, ограждений. После автоматической идентификации потенциальных объектов археологи создали трёхмерные модели рельефа для оценки размера, формы и назначения этих структур.

Некоторые из обнаруженных объектов оказались уникальными: их формы и архитектура ранее не были описаны в научной литературе. Это открытие может существенно изменить представления о масштабах и особенностях древнего заселения региона.

Эксперты отмечают, что применение ИИ значительно повышает эффективность археологических исследований, позволяя сосредоточить полевые работы в наиболее перспективных местах. Технология уже доказала свою надёжность и будет использоваться для изучения других труднодоступных территорий, включая пустыни и горные районы, пишет RuNews24.ru.