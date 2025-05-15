Движение по трассе М-12 в сторону Казани восстановили после смертельного ДТП

Утром было возобновлено движение по левой полосе трассы М-12 «Восток» в сторону Казани. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Автодор». Ранее проезд на этом участке был временно перекрыт из-за серьёзной аварии на 262-м километре.

По предварительной информации, перевернулся грузовик со смоленскими номерами. Водитель транспортного средства погиб. Чтобы извлечь его тело из кабины, спасателям пришлось использовать гидравлический и шанцевый инструмент.

На время перекрытия движение перенаправляли через съезд на 258-м километре. Все обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками ГИБДД.