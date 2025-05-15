Новая технология от ученых определит опасные микроорганизмы в быту и медицине

Группа российских исследователей представила инновационную технологию, позволяющую быстро и просто определить наличие микроорганизмов на различных поверхностях — от медицинского оборудования до упаковки пищевых продуктов. Новая методика уже вызвала интерес благодаря своей универсальности, эффективности и доступности.

В основе разработки лежат специализированные наноматериалы, которые вступают в реакцию с микробами, вызывая изменение цвета. Это позволяет визуально зафиксировать наличие бактерий без использования сложных лабораторных приборов. Такой подход делает диагностику возможной в любых условиях — от больниц до школ и кафе.

Учёные подчёркивают, что применяемые материалы безопасны для человека и окружающей среды. Кроме того, технология отличается низкой себестоимостью, что открывает широкие перспективы для массового внедрения. Разработка может применяться в медицине, пищевой промышленности, образовании и сфере общественного питания.

Сейчас технология проходит испытания на опытных образцах. По их результатам будет принято решение о запуске серийного производства. По мнению экспертов, внедрение новинки значительно повысит уровень санитарной безопасности и упростит контроль за чистотой в повседневной жизни, пишет miranews.ru.