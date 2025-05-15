Новости Казани
· 16+ · Анастасия Шарова

В КФУ рассказали, чем был светящийся объект в небе

В КФУ объяснили, что яркий объект в небе над Ка...

pxhere.com

Подписаться на Дзен.канал

Жители Казани вечером наблюдали необычное зрелище — в небе появился яркий светящийся объект, вызвав волну обсуждений в соцсетях. Кто-то предположил, что это была комета, другие говорили о спутнике, космическом мусоре или даже НЛО. Однако в Казанском федеральном университете дали научное объяснение.

По словам профессора кафедры астрономии и космической геодезии Института физики КФУ Юрия Нефедьева, с наибольшей вероятностью это был метеорит, упавший на поверхность Земли.

Ученый отметил, что космическое явление было не болид, а обычное падение метеорита. Такое случается регулярно. Важно помнить, что каждый год на Землю падает около 500 тысяч тонн метеоритного вещества, пишет 116.RU.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Казань в дыму: как вспыхнул склад с ГСМ и почему это могло закончиться катастрофой

Гид по скидкам Казани

день назад

Ремонт без переплат в Казани: показываем большую подборку скидок до 50% на мебель и отделочные работы

акарицидная обработка это

Лонгриды

день назад

Татарстан могут накрыть выбросами: экологи бьют тревогу из-за «Аммония-2»

Интересное в Казани

3 дня назад

В Казани продолжается набор в новый современный IT-колледж

ремонт инфракрасных обогревателей в Краснодаре

Новости Татарстана

день назад

Боец СВО стал участником программы «Батырлар. Герои Татарстана»

Не у нас

день назад

NRBD: назван год, когда Земля потеряет треть ледниковой массы

Новости Казани

день назад

Казанцы заметили неизвестный светящийся объект в небе

Лонгриды

28 минут назад

Работать есть где, но некому: кто нужен Татарстану прямо сейчас

Не у нас

день назад

Челябинские ученые создали чат-бота для психиатрической помощи
Новости Казани
2 дня назад

В Казани рядом с детской площадкой нашли пакеты с пробирками крови

В поселке Малые Клыки неизвестные выбросили опа...

Новости Татарстана

8 минут назад

В Татарстане прокуратура защитила жену участника СВО от незаконного ареста счетов

Гид по скидкам Казани

22 часа назад

Свежий воздух, тишина и свой дом: куда переехать из Казани, чтобы жить красиво и спокойно

Новости Татарстана

58 минут назад

В Татарстане врача избили после попытки помочь на месте ДТП

Не у нас

2 часа назад

Ученые раскрыли сакральный смысл наскальных рисунков Амазонии
В КФУ рассказали, чем был светящийся объект в небе
Новости Казани
час назад

В КФУ рассказали, чем был светящийся объект в небе

Не у нас

2 часа назад

Ученые: дикие кабаны в Чернобыле все еще «светятся» спустя более 30 лет

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане водителя лишили прав за езду с поддельными номерами

Новости Казани

21 час назад

Бывший ректор КФУ Гафуров дал показания о своей связи с ОПС «29-й квартал»
В Казани откроется Генконсульство Белоруссии
Новости Казани
3 часа назад

В Казани откроется Генконсульство Белоруссии