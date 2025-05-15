В КФУ рассказали, чем был светящийся объект в небе
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Жители Казани вечером наблюдали необычное зрелище — в небе появился яркий светящийся объект, вызвав волну обсуждений в соцсетях. Кто-то предположил, что это была комета, другие говорили о спутнике, космическом мусоре или даже НЛО. Однако в Казанском федеральном университете дали научное объяснение.
По словам профессора кафедры астрономии и космической геодезии Института физики КФУ Юрия Нефедьева, с наибольшей вероятностью это был метеорит, упавший на поверхность Земли.
Ученый отметил, что космическое явление было не болид, а обычное падение метеорита. Такое случается регулярно. Важно помнить, что каждый год на Землю падает около 500 тысяч тонн метеоритного вещества, пишет 116.RU.
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