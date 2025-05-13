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Татарстанцам рассказали, сколько стоят бараны и коровы к Курбан-байраму

В Татарстане мусульмане готовятся к Курбан-байр...

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Перед Курбан-байрамом в Татарстане мусульмане активно занимаются покупкой жертвенных баранов и коров, цена которых варьируется в зависимости от веса и типа животного.

Стоимость баранов в республике составляет от 10 000 до 20 000 рублей, в зависимости от их живого веса. Примерно за один килограмм веса продавцы запрашивают от 300 до 400 рублей. Таким образом, баран весом 35 килограммов обойдется покупателю в сумму от 10 500 до 14 000 рублей.

Коровы, которые также могут быть принесены в жертву, стоят значительно дороже. Цены на одну корову колеблются от 90 000 до 130 000 рублей. При этом одна корова может быть разделена на семь долей, и каждому из участников жертвоприношения необходимо заплатить часть стоимости животного, что составляет от 13 000 до 19 000 рублей с человека.

Таким образом, для верующих Курбан-байрам в этом году может потребовать немалых финансовых вложений, пишет «Татар-информа».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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