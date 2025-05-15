СК раскрыл дело об изнасиловании и убийстве студентки в 1998 году

Следователи раскрыли дело об изнасиловании и убийстве 18-летней девушки, тело которой было обнаружено в лесу под Кировом в 1998 году. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на СК по Кировской области.

Задержан житель Вологодской области. Ему предъявлено обвинение по статьям 105 и 131 УК РФ — убийство и изнасилование.

По данным следствия, трагедия произошла в июне 1998 года возле деревни Барановщина. Мужчина, угрожая расправой, изнасиловал девушку, после чего задушил её кожаным шнуром, чтобы скрыть преступление. Тело он оставил на месте и скрылся.

Личность подозреваемого удалось установить спустя 27 лет. Сейчас он находится под стражей, расследование продолжается.