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В Казани откроется Генконсульство Белоруссии

Правительство России дало согласие на открытие ...

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Правительство России дало согласие на открытие генерального консульства Республики Беларусь в Казани. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов на встрече с белорусским коллегой Евгением Шестаковым. Соответствующая нота уже передана белорусской стороне.

Также планируется открытие консульства в Уфе — оба решения направлены на укрепление дипломатического присутствия и расширение взаимодействия между странами.

Во время переговоров обсуждалось развитие консульского сотрудничества, в том числе реализация соглашения о взаимном признании виз, заключённого между правительствами РФ и Белоруссии. Этот документ облегчает передвижение иностранных граждан и лиц без гражданства на территории стран-участников Союзного государства.

На данный момент в Казани уже действует отделение посольства Белоруссии, которым руководит Виктор Щетько. Новый уровень консульского представительства призван усилить координацию между странами и предоставить более широкий спектр услуг белорусским гражданам в регионе.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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