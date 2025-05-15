СахГУ: новая керамика от ученых из России и Китая делает батареи безопаснее

Российские и китайские учёные в рамках междисциплинарного сотрудничества представили инновационную разработку — керамические материалы нового поколения, которые могут лечь в основу экологически чистых твердотельных батарей. Проект реализуется исследователями из Сахалинского государственного университета (СахГУ), Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Шанхайского института керамики.

Главное отличие предложенных батарей — полное отсутствие жидких электролитов, используемых в традиционных литий-ионных аккумуляторах. Это значительно снижает риск возгорания, повышает термостойкость и долговечность устройств, а также открывает возможности для их эффективного применения в системах возобновляемой энергетики и бытовой технике.

Исследователи синтезировали материалы на основе феррита цинка (ZnFe₂O₄), обладающие высокими электрохимическими характеристиками и не содержащие токсичных веществ. Такие батареи соответствуют актуальным стандартам экологической и промышленной безопасности.

По словам Олега Шичалина, руководителя лаборатории электрохимических источников энергии СахГУ, эта разработка — значительный шаг в сторону устойчивого хранения энергии. Новые технологии позволят повысить надёжность энергосистем и сократить углеродный след.

Представленные материалы открывают перспективы для создания эффективных, безопасных и экологичных решений в области энергоснабжения будущего.