В двух районах Татарстана введен карантин по бешенству
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В Высокогорском и Елабужском районах Татарстана введён карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал глава республики Рустам Минниханов.
Ограничительные меры действуют в деревне Олуяз (ул. Ямашева, 17) и деревне Колосовка (ул. Васильковая, 43), где очагами заболевания стали личные подсобные хозяйства.
Согласно установленным правилам, в зонах карантина запрещается лечение, ввоз и вывоз восприимчивых к бешенству животных — за исключением уже привитых. Также ограничен доступ посторонних на территорию очага инфекции.
Срок карантина составит два месяца и завершится после убоя последнего заболевшего животного.
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