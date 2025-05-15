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В двух районах Татарстана введен карантин по бешенству

В деревнях Олуяз и Колосовка в Татарстане введё...

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В Высокогорском и Елабужском районах Татарстана введён карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал глава республики Рустам Минниханов.

Ограничительные меры действуют в деревне Олуяз (ул. Ямашева, 17) и деревне Колосовка (ул. Васильковая, 43), где очагами заболевания стали личные подсобные хозяйства.

Согласно установленным правилам, в зонах карантина запрещается лечение, ввоз и вывоз восприимчивых к бешенству животных — за исключением уже привитых. Также ограничен доступ посторонних на территорию очага инфекции.

Срок карантина составит два месяца и завершится после убоя последнего заболевшего животного.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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