В Европе уже повыкидывали, а россияне все еще едят: этот овощ может убить вас и ваши почки

В России ревень сохраняет свою популярность благодаря традиционному использованию в рецептах варенья, выпечки и других блюд. В Европе же, его потребление снижается из-за возможных рисков для здоровья, связанных с содержанием щавелевой кислоты.

Щавелевая кислота, содержащаяся в ревене, может способствовать образованию почечных камней и вызывать проблемы с мочеполовой системой, что вызвало озабоченность среди европейских медицинских специалистов и диетологов. Это привело к сокращению использования этого овоща в европейской кухне.

Несмотря на медицинские опасения, в нашей стране ревень все еще остается весьма востребованным за счет своего насыщенного вкуса и питательной ценности. Ревень содержит большое количество витамина C, а также калий и магний, что делает его ценным добавлением к разнообразным блюдам. Важно отмечать, что особенно высокое содержание щавелевой кислоты в листьях ревеня делает их непригодными для употребления.

Эти кулинарные и культурные различия в использовании ревеня между Россией и Европой подчеркивают важность понимания культурных предпочтений и здоровьесберегающих практик. При этом, российские потребители продолжают ценить ревень за его уникальные вкусовые качества, несмотря на потенциальные риски, связанные с его потреблением.