Новости России
· 16+ · Полина Модестова

В Европе уже повыкидывали, а россияне все еще едят: этот овощ может убить вас и ваши почки

В России ревень сохраняет свою популярность бла...

kingsseedsdirect.com

Подписаться в Telegram

В России ревень сохраняет свою популярность благодаря традиционному использованию в рецептах варенья, выпечки и других блюд. В Европе же, его потребление снижается из-за возможных рисков для здоровья, связанных с содержанием щавелевой кислоты.

Щавелевая кислота, содержащаяся в ревене, может способствовать образованию почечных камней и вызывать проблемы с мочеполовой системой, что вызвало озабоченность среди европейских медицинских специалистов и диетологов. Это привело к сокращению использования этого овоща в европейской кухне.

Несмотря на медицинские опасения, в нашей стране ревень все еще остается весьма востребованным за счет своего насыщенного вкуса и питательной ценности. Ревень содержит большое количество витамина C, а также калий и магний, что делает его ценным добавлением к разнообразным блюдам. Важно отмечать, что особенно высокое содержание щавелевой кислоты в листьях ревеня делает их непригодными для употребления.

Эти кулинарные и культурные различия в использовании ревеня между Россией и Европой подчеркивают важность понимания культурных предпочтений и здоровьесберегающих практик. При этом, российские потребители продолжают ценить ревень за его уникальные вкусовые качества, несмотря на потенциальные риски, связанные с его потреблением.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

15 часов назад

В Челнах загорелся пассажирский автобус

Интересное в Казани

день назад

Альфа-Лизинг составил топ нововведений, которые ожидают автовладельцев в октябре

как заказать травлю тараканов в подъезде

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане утром 27 сентября на М-7 нашли мертвого медвежонка

Интересное в Казани

3 дня назад

Всё о Манго – Экзотический фрукт с богатой историей

ремонт volkswagen transporter t5 в Москве

Новости Казани

22 часа назад

В Кировском районе Казани временно отключат водоснабжение

Новости Татарстана

день назад

Раис РТ поручил создать закон о матподдержке сотрудников МВД

Новости Казани

13 часов назад

Казанский аэропорт встретил первый рейс из Шанхая, где прилетели 250 человек

Новости Татарстана

день назад

ВТБ подключил оплату по универсальному QR в магазинах, поддержав инициативу ЦБ и НСПК 

Новости Казани

день назад

В метро Казани изменится график движения поездов из-за саммита БРИКС
Новости Татарстана
14 часов назад

Минниханов акцентировал внимание на жилье для сирот

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов по...

Новости Казани

14 часов назад

В Казани изменится маршрут 33 автобуса

Интересное в Казани

день назад

Кухня и зал под любое настроение. Где в Казани можно вкусно поесть, выбирая обстановку

Новости Казани

14 часов назад

Казань подтверждает статус культурного центра с 32% наследия

Новости Татарстана

14 часов назад

Дамир Нургалиев возглавил Молодежный парламент РТ
В Татарстане поднимут выплаты советникам школьн...
Новости Татарстана
22 часа назад

В Татарстане поднимут выплаты советникам школьных директоров

Новости Татарстана

14 часов назад

Пресс-служба опровергла слухи о болезни Шаймиева

Новости Татарстана

14 часов назад

В Татарстане план по благоустройству выполнен 97%

Новости Татарстана

14 часов назад

Татарстанский предприниматель задолжал налогов на 26 миллионов рублей
Как открыть для себя «Новый свет»?
Интересное в Казани
6 дней назад

Как открыть для себя «Новый свет»?