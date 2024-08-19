Новости России
· 16+ · Полина Модестова

«В августе перестанет работать»: WhatsApp сообщил россиянам неожиданную новость

WhatsApp сообщил, что больше не может поддержив...

dzen.ru

Подписаться в Telegram

WhatsApp сообщил, что больше не может поддерживать работу приложения на старых моделях техники. Это решение коснется ряда устройств на операционных системах Android и iOS, которые больше не смогут использовать приложение начиная с 2024 года.

Какие модели под вопросом?

Список моделей, которые больше не будут поддерживаться WhatsApp, включает устройства таких известных производителей как Samsung, Apple, Motorola, Huawei, Sony и LG. Эти устройства, выпущенные несколько лет назад, до сих пор используются многими пользователями, но уже не смогут обеспечить необходимую безопасность и функциональность последних обновлений приложения.

Среди отмеченных моделей находятся такие популярные устройства, как iPhone 5 и 5C, Samsung Galaxy S4 и Galaxy Note 3, а также ряд старых моделей Huawei и Motorola. Пользователи этих устройств столкнутся с необходимостью обновления своих гаджетов, чтобы продолжить пользоваться мессенджером.

Причины изменений

По словам разработчиков, прекращение поддержки старых устройств обусловлено необходимостью сосредоточить ресурсы на более новых технологиях и обеспечить пользователей более качественным и безопасным сервисом. Также, новые функции WhatsApp требуют более мощных характеристик аппаратного обеспечения, которые недоступны на устаревших моделях.

Как проверить ваше устройство?

Для того чтобы узнать, затрагивают ли изменения ваш смартфон, рекомендуется просмотреть список устройств, опубликованный WhatsApp, и сравнить его с моделью вашего телефона. Если ваше устройство находится в списке, возможно, пришло время задуматься о покупке нового смартфона.

Выводы

Это изменение в политике WhatsApp подчеркивает важность обновления устройств для поддержания безопасности и доступности современных приложений. Пользователям старых моделей стоит оценить возможности их смартфонов и, при необходимости, обновить их, чтобы продолжить пользоваться всеми возможностями популярного мессенджера. Нововведение, несомненно, повлияет на выбор устройств многих пользователей в России и за её пределами.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Эксперты поделились новыми секретами здорового образа жизни для современного человека

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки

сетка в вентиляцию от насекомых

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане объявили выходные для госслужащих и новые даты каникул

Интересное в Казани

2 дня назад

Discord: Твой путеводитель в мире общения и гейминга

расценки на установку розеток и выключателей в Москве

Новости Казани

17 часов назад

Жители Казани выступают против установки шумозащитных экранов

Новости Казани

16 часов назад

В Казани скончался победитель второго сезона "Взвешенные люди"

Новости Казани

17 часов назад

Из-за аварии приостановили движение на трассе М7

Новости Казани

день назад

День города в Казани пройдет на высшем уровне

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане после дождей появились опасные слизни
Лонгриды
2 дня назад

Крики и драки: как живет Царево Village по ночам

"Царево Village" - один из жилых комплексов под...

Новости Татарстана

4 часа назад

Татарстанцы смогут увидеть суперлуние 19 августа вечером

Гид по скидкам Казани

день назад

Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказали, почему необходимо своевременно обращаться к специалистам

Новости Татарстана

16 часов назад

Детей мигрантов хотят проверять на знание русского перед школой

Новости Татарстана

17 часов назад

Свияжск собирает рекордное количество туристов
В Татарстане тепло начнется с 19 августа
Новости Татарстана
9 минут назад

В Татарстане тепло начнется с 19 августа

Новости Татарстана

21 час назад

В Татарстане собрать ребенка в школу обойдется в 15 тысяч рублей

Новости Татарстана

21 час назад

Жители Менделеевского района отправили на СВО 3 тонны гуманитарной помощи

Новости Татарстана

21 час назад

Жительница Челнов украла у коллеги 740 тысяч рублей во время обеда
8 городов и более 10 000 посетителей - как прош...
Интересное в Казани
5 дней назад

8 городов и более 10 000 посетителей - как прошел тур по городам от ВкусВилла
Nissan Qashqai чуть не задавил пешеходов после ...
Новости Казани
49 минут назад

Nissan Qashqai чуть не задавил пешеходов после столкновения с «Ладой» в Казани