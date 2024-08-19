«В августе перестанет работать»: WhatsApp сообщил россиянам неожиданную новость

WhatsApp сообщил, что больше не может поддерживать работу приложения на старых моделях техники. Это решение коснется ряда устройств на операционных системах Android и iOS, которые больше не смогут использовать приложение начиная с 2024 года.

Какие модели под вопросом?

Список моделей, которые больше не будут поддерживаться WhatsApp, включает устройства таких известных производителей как Samsung, Apple, Motorola, Huawei, Sony и LG. Эти устройства, выпущенные несколько лет назад, до сих пор используются многими пользователями, но уже не смогут обеспечить необходимую безопасность и функциональность последних обновлений приложения.

Среди отмеченных моделей находятся такие популярные устройства, как iPhone 5 и 5C, Samsung Galaxy S4 и Galaxy Note 3, а также ряд старых моделей Huawei и Motorola. Пользователи этих устройств столкнутся с необходимостью обновления своих гаджетов, чтобы продолжить пользоваться мессенджером.

Причины изменений

По словам разработчиков, прекращение поддержки старых устройств обусловлено необходимостью сосредоточить ресурсы на более новых технологиях и обеспечить пользователей более качественным и безопасным сервисом. Также, новые функции WhatsApp требуют более мощных характеристик аппаратного обеспечения, которые недоступны на устаревших моделях.

Как проверить ваше устройство?

Для того чтобы узнать, затрагивают ли изменения ваш смартфон, рекомендуется просмотреть список устройств, опубликованный WhatsApp, и сравнить его с моделью вашего телефона. Если ваше устройство находится в списке, возможно, пришло время задуматься о покупке нового смартфона.

Выводы

Это изменение в политике WhatsApp подчеркивает важность обновления устройств для поддержания безопасности и доступности современных приложений. Пользователям старых моделей стоит оценить возможности их смартфонов и, при необходимости, обновить их, чтобы продолжить пользоваться всеми возможностями популярного мессенджера. Нововведение, несомненно, повлияет на выбор устройств многих пользователей в России и за её пределами.