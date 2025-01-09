В Казани 8 января был обновлен температурный рекорд
pixabay.com
8 января в Казани зафиксировано значительное повышение температуры.
По данным Гидрометцентра Татарстана, ранее в этот день максимальная температура составляла +2,2 C и была зарегистрирована в 1999 году. Вчера показатели вновь достигли этого уровня.
Метеорологи сообщили, что текущие температуры превышают средние показатели на 10 градусов. В результате на улицах города образовались лужи, а лед на городских катках растаял. В парке «Черное озеро» потребуется повторная подготовка льда для людей, однако на катках «Трудовых резервов» катающихся не пришлось удалять.
Раис Татарстана, призвал водителей быть осторожными на дорогах из-за метели. Дополнительные сложности создают дождь и туман, ухудшающие погодные условия.
Ранее мы писали о том, что супруга погибшего бойца СВО из Татарстана смогла получить более 13 млн рублей.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец