В Казани 8 января был обновлен температурный рекорд

8 января в Казани зафиксировано значительное повышение температуры.

По данным Гидрометцентра Татарстана, ранее в этот день максимальная температура составляла +2,2 C и была зарегистрирована в 1999 году. Вчера показатели вновь достигли этого уровня.

Метеорологи сообщили, что текущие температуры превышают средние показатели на 10 градусов. В результате на улицах города образовались лужи, а лед на городских катках растаял. В парке «Черное озеро» потребуется повторная подготовка льда для людей, однако на катках «Трудовых резервов» катающихся не пришлось удалять.

Раис Татарстана, призвал водителей быть осторожными на дорогах из-за метели. Дополнительные сложности создают дождь и туман, ухудшающие погодные условия.

Ранее мы писали о том, что супруга погибшего бойца СВО из Татарстана смогла получить более 13 млн рублей.