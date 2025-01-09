Переведенцев ответил, ждать ли Татарстану Крещенских морозов

Крещенские морозы в 2025 году могут наступить лишь после проникновения холодных воздушных масс из Арктики. Такое мнение выразил профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев изданию «Челнинские известия».

Как отметил специалист, Рождественские морозы в текущем году обошли большую часть территории РФ, затронув только Крайний Север и Якутию.

Он также указал, что вероятность появления Крещенских морозов, которые традиционно считаются наиболее суровыми по народным приметам, на данный момент остается низкой.

Ранее мы писали о том, что жителям Татарстана раскрыли причины ежегодного роста тарифов на тепло.

Об этом рассказал Сергей Павлов, заместитель председателя Государственного комитета Татарстана по тарифам.