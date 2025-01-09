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Переведенцев ответил, ждать ли Татарстану Крещенских морозов

Рождественские морозы в текущем году обошли бол...

pixabay.com

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Крещенские морозы в 2025 году могут наступить лишь после проникновения холодных воздушных масс из Арктики. Такое мнение выразил профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев изданию «Челнинские известия».

Как отметил специалист, Рождественские морозы в текущем году обошли большую часть территории РФ, затронув только Крайний Север и Якутию.

Он также указал, что вероятность появления Крещенских морозов, которые традиционно считаются наиболее суровыми по народным приметам, на данный момент остается низкой.

Ранее мы писали о том, что жителям Татарстана раскрыли причины ежегодного роста тарифов на тепло.

Об этом рассказал Сергей Павлов, заместитель председателя Государственного комитета Татарстана по тарифам.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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