Переведенцев ответил, ждать ли Татарстану Крещенских морозов
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Крещенские морозы в 2025 году могут наступить лишь после проникновения холодных воздушных масс из Арктики. Такое мнение выразил профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев изданию «Челнинские известия».
Как отметил специалист, Рождественские морозы в текущем году обошли большую часть территории РФ, затронув только Крайний Север и Якутию.
Он также указал, что вероятность появления Крещенских морозов, которые традиционно считаются наиболее суровыми по народным приметам, на данный момент остается низкой.
Ранее мы писали о том, что жителям Татарстана раскрыли причины ежегодного роста тарифов на тепло.
Об этом рассказал Сергей Павлов, заместитель председателя Государственного комитета Татарстана по тарифам.
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