На трассе Казань-Ульяновск 9 января случилось смертельное ДТП

9 января на 34 км трассы Казань-Ульяновск, недалеко от Верхнеуслонска, случилась трагическая авария. Об этом рассказали в Госавтоинспекции по Республике Татарстан.

Предварительно, 24-летний водитель Chery не выбрал безопасную скорость, выехал на встречку и столкнулся с Ладой.

Как итог, в дорожном происшествии 26-летний водитель Лады умер на месте случившегося.

Государственная автомобильная инспекция вновь обращается к автомобилистам с настоятельной рекомендацией строго соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы писали о том, что прокуратура контролирует расследование дела после смертельного дорожного происшествия в Татарстане. По этой статье нарушителю грозит лишение свободы на срок... Прокуратура осуществляет надзор за процессом расследования.