На трассе Казань-Ульяновск 9 января случилось смертельное ДТП
Екатерина Елисеева
9 января на 34 км трассы Казань-Ульяновск, недалеко от Верхнеуслонска, случилась трагическая авария. Об этом рассказали в Госавтоинспекции по Республике Татарстан.
Предварительно, 24-летний водитель Chery не выбрал безопасную скорость, выехал на встречку и столкнулся с Ладой.
Как итог, в дорожном происшествии 26-летний водитель Лады умер на месте случившегося.
Государственная автомобильная инспекция вновь обращается к автомобилистам с настоятельной рекомендацией строго соблюдать правила дорожного движения.
Ранее мы писали о том, что прокуратура контролирует расследование дела после смертельного дорожного происшествия в Татарстане. По этой статье нарушителю грозит лишение свободы на срок... Прокуратура осуществляет надзор за процессом расследования.
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