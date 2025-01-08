Над Казанью был замечен самолет без опознавательных знаков: что известно
Екатерина Елисеева
Над Казанью был замечен самолет без опознавательных знаков.
Воздушное судно выполняет круговые маневры над городом.
По предварительным данным, это испытательный полет. Сообщений о нештатных ситуациях не поступало. Об этом стало известно из издания KazanFirst.
Ранее мы писали о том, что челнинец получил счет за «коммуналку» на 87 000 рублей.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец