Над Казанью был замечен самолет без опознавательных знаков: что известно

Над Казанью был замечен самолет без опознавательных знаков.

Воздушное судно выполняет круговые маневры над городом.

По предварительным данным, это испытательный полет. Сообщений о нештатных ситуациях не поступало. Об этом стало известно из издания KazanFirst.

Ранее мы писали о том, что челнинец получил счет за «коммуналку» на 87 000 рублей.