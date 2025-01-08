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Татарстанцев предупредили о новом виде мошенничества с Telegram Premium

Эксперты компании Cyfirma оценивают эту угрозу ...

pixabay.com

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Сотрудники IT-компании Cyfirma обнаружили новую мошенническую схему, нацеленную на пользователей Android устройств в России. Злоумышленники распространяют вредоносное приложение FireScam через поддельные веб-сайты, которые маскируются под магазин RuStore.

После установки, это вредоносное ПО получает доступ к хранилищу устройства и устанавливает дополнительные инструменты для похищения личной информации. При первом запуске FireScam показывает ложную страницу входа в мессенджер, что позволяет мошенникам красть учетные данные пользователей.

Помимо этого, приложение отслеживает действия на экране, фиксирует открытые приложения, записывает финансовые транзакции и перехватывает автоматически вводимые пароли.

Эксперты компании Cyfirma оценивают эту угрозу как «сложную и многоуровневую» и настоятельно рекомендуют пользователям быть внимательными, избегать установки приложений из недостоверных источников и не открывать подозрительные файлы

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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