Татарстанцев предупредили о новом виде мошенничества с Telegram Premium

Сотрудники IT-компании Cyfirma обнаружили новую мошенническую схему, нацеленную на пользователей Android устройств в России. Злоумышленники распространяют вредоносное приложение FireScam через поддельные веб-сайты, которые маскируются под магазин RuStore.

После установки, это вредоносное ПО получает доступ к хранилищу устройства и устанавливает дополнительные инструменты для похищения личной информации. При первом запуске FireScam показывает ложную страницу входа в мессенджер, что позволяет мошенникам красть учетные данные пользователей.

Помимо этого, приложение отслеживает действия на экране, фиксирует открытые приложения, записывает финансовые транзакции и перехватывает автоматически вводимые пароли.

Эксперты компании Cyfirma оценивают эту угрозу как «сложную и многоуровневую» и настоятельно рекомендуют пользователям быть внимательными, избегать установки приложений из недостоверных источников и не открывать подозрительные файлы