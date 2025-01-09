Воздушное судно из Шарм-эль-Шейха не долетело до Казани

В Телеграм-канале «Регион 116 Казань» пользователь, обращающийся за помощью, сообщил, что летел авиакомпанией «Эйр Каиро». По данным онлайн-табло, вылет из Казани был назначен на 04:25, однако рейс задержали до 07:10. Ожидается, что к этому времени самолёт с тем же номером прибудет из московского аэропорта Шереметьево.

В комментариях под постом пользователи предположили, что экипаж принял решение о задержке из-за неблагоприятных погодных условий в Казани. На улице идут мокрый снег, образовался гололед, и видимость значительно снижена.

Ранее мы писали о том, что над Казанью был замечен самолет без опознавательных знаков: что известно.

Воздушное судно выполняло круговые маневры над городом.