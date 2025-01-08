Супруга погибшего бойца СВО из Татарстана смогла получить более 13 млн рублей

В РТ вдова погибшего участника спецоперации смогла получить компенсацию более 13 млн рублей благодаря помощи юристов Государственного юридического бюро.

После гибели супруга, отправившегося на фронт в 2023 году, местная жительница обратилась за поддержкой. Как сообщила главный специалист бюро Екатерина Рыжова, в документах родителей военного были выявлены ошибки, что потребовало обращения в суд для подтверждения родственных связей.

В ходе судебного процесса и предоставления доказательств удалось устранить допущенные неточности, что позволило добиться выплаты компенсации. Также стало известно, что герой посмертно был удостоен ордена Мужества. Сейчас продолжается работа над оформлением дополнительных региональных выплат для вдовы.