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Брат Алсу Сафин задолжал Банку Казани 161 миллион рублей

Статус банкрота был присвоен Руслану Сафину бол...

Екатерина Елисеева

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Банк Казани заявил финансовые претензии в рамках дела о банкротстве московского предпринимателя Руслана Сафина, который приходится братом известной певицы Алсу.

Как сообщает Inkazan, банк просит 161 миллион рублей, что является крупнейшей суммой среди всех кредиторов. Общая задолженность Сафина достигает 665 миллионов рублей.

Банкротство связано с долгом по поручительству за кредитные линии ООО «АНсистемс» на сумму 200 миллионов рублей. Предпринимателю принадлежит 20% акций этой компании. Кредиты были оформлены для выполнения государственных контрактов с московской мэрией. Однако после того как заказчик расторг договоры, компания столкнулась с финансовыми трудностями, из-за которых выплаты по кредиту стали невозможны. Несмотря на решение районного суда Казани в пользу банка, долг так и не был погашен.

Статус банкрота был присвоен Руслану Сафину более года назад. На текущий момент Банк Казани намерен оспорить сделки, которые предприниматель заключил за несколько месяцев до признания его банкротом.

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