В Татарстане введено временное ограничение движения на участке трассы М-5 «Урал»
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Из-за неблагоприятных погодных и дорожных условий на трассе М-5 «Урал» в регионе введены временные ограничения для пассажирских автобусов, маршруток и грузовиков.
Эти ограничения начнут действовать с 10:00 по московскому времени и будут продолжаться до тех пор, пока не улучшится погода.
Если возникнут аварийные ситуации на проезжей части, можно обратиться за помощью по таким телефонам: 8(843)533-38-88 (Госавтоинспекция МВД по РТ) и 8(843)291-91-91 (Минтранс Татарстана).
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Водителям сотрудники ГАИ настоятельно рекомендуют провести техническую проверку своих автомобилей, уделив особое внимание тормозной системе и состоянию шин.
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