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В Татарстане введено временное ограничение движения на участке трассы М-5 «Урал»

Если возникнут аварийные ситуации на проезжей ч...

pixabay.com

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Из-за неблагоприятных погодных и дорожных условий на трассе М-5 «Урал» в регионе введены временные ограничения для пассажирских автобусов, маршруток и грузовиков.

Эти ограничения начнут действовать с 10:00 по московскому времени и будут продолжаться до тех пор, пока не улучшится погода.

Если возникнут аварийные ситуации на проезжей части, можно обратиться за помощью по таким телефонам: 8(843)533-38-88 (Госавтоинспекция МВД по РТ) и 8(843)291-91-91 (Минтранс Татарстана).

Ранее мы писали о том, что в Татарстане 9 января ожидаются дождь и мокрый снег.

Водителям сотрудники ГАИ настоятельно рекомендуют провести техническую проверку своих автомобилей, уделив особое внимание тормозной системе и состоянию шин.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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