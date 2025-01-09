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В полицию явился водитель BMW сбежавший с места ДТП в Татарстане

2 дня спустя после аварии хозяин автомобиля сам...

pixabay.com

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В Татарстане в правоохранительные органы обратился владелец BMW, который оказался участником жуткой аварии с автомобилем «Лада» в Высокогорском районе. Инцидент произошел 6 января, после чего умер 56-летний водитель «Лады», а водитель BMW скрылся, сообщают в МВД по Татарстану.

2 дня спустя после аварии хозяин автомобиля самостоятельно пришел в полицейский участок. Согласно информации от KazanFirst, он пришел с адвокатом. Мужчина подтвердил, что управлял автомобилем, но отверг обвинения в выезде на встречку, утверждая, что не несет ответственности за произошедшее. На вопрос о том, почему он покинул место аварии, он объяснил свое поведение состоянием шока. Однако на месте ДТП была обнаружена открытая бутылка водки в его автомобиле.

Как итог, водитель BMW был задержан, и в его отношении начато уголовное дело. В ближайшее время будет принято решение о применении меры пресечения к подозреваемому.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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