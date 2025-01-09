Под Казанью собаки набросились на пенсионерку

В районе Новый Мир поселка Васильево под Казанью стая собак напала на пенсионерку. По информации пресс-службы Зеленодольского района, местные власти осведомлены о произошедшем. Пострадавшей 75 лет, и она получила множественные травмы в результате нападения.

Предварительно установлено, что собаки, напавшие на женщину, имеют владельцев, однако находились на самовыгуле по неизвестным причинам.

В настоящее время пенсионерка госпитализирована в Центральную районную больницу. Правоохранительные органы проводят проверку, чтобы выяснить обстоятельства инцидента. Районная администрация держит ситуацию на контроле и заявила о готовности оказать необходимую помощь пострадавшей.

Как сообщает KazanFirst, травмы оказались серьёзными: собаки разорвали одежду женщины и нанесли укусы на её руки и ноги.