Под Казанью собаки набросились на пенсионерку
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В районе Новый Мир поселка Васильево под Казанью стая собак напала на пенсионерку. По информации пресс-службы Зеленодольского района, местные власти осведомлены о произошедшем. Пострадавшей 75 лет, и она получила множественные травмы в результате нападения.
Предварительно установлено, что собаки, напавшие на женщину, имеют владельцев, однако находились на самовыгуле по неизвестным причинам.
В настоящее время пенсионерка госпитализирована в Центральную районную больницу. Правоохранительные органы проводят проверку, чтобы выяснить обстоятельства инцидента. Районная администрация держит ситуацию на контроле и заявила о готовности оказать необходимую помощь пострадавшей.
Как сообщает KazanFirst, травмы оказались серьёзными: собаки разорвали одежду женщины и нанесли укусы на её руки и ноги.
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