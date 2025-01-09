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Жителям Татарстана раскрыли причины ежегодного роста тарифов на тепло

В регионе функционируют 78 теплоснабжающих комп...

Екатерина Елисеева

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В РТ объяснили причины, по которым ежегодно растут тарифы на отопление. Среди ключевых факторов указаны: повышение цены энергетических ресурсов, рост минимальной заработной платы в частном секторе, расходы на содержание новых объектов и увеличение индекса потребительских цен. Об этом рассказал Сергей Павлов, заместитель председателя Государственного комитета Татарстана по тарифам.

В регионе функционируют 78 теплоснабжающих компаний, регулируемых ведомством. В их распоряжении находятся больше 770 источников теплоэнергии, а общая длина теплосетей превышает 3,1 тыс. км.

Ежегодный объем выработки тепла в регионе составляет 38,4 млн гигакалорий, из которых 11 млн потребляют жители Татарстана. По прогнозам, совокупная регулируемая выручка теплоснабжающих организаций в 2024 году достигнет 41 млрд рублей.

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