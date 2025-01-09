В Татарстане 9 января ожидаются дождь и мокрый снег
Екатерина Елисеева
В ближайшее время ожидаются следующие погодные условия:
- Интенсивные осадки, включая дождь и мокрый снег;
- Сильные порывы ветра до 21 м/с;
- Снижение видимости до 1000 метров;
- На дорогах прогнозируется значительная гололедица, наледь, снежная каша и возможны снежные заносы в отдельных местах.
Водителям сотрудники ГАИ настоятельно рекомендуют провести техническую проверку своих автомобилей, уделив особое внимание тормозной системе и состоянию шин. Все осветительные приборы должны работать без сбоев.
При управлении транспортным средством в условиях плохой видимости следует избегать опасных маневров, особенно выхода на встречную полосу. Скорость движения должна быть адаптирована к текущим погодным и дорожным условиям.
Пешеходам рекомендуется использовать светоотражающие элементы одежды или аксессуаров для улучшения своей видимости для водителей.
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