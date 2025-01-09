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В Татарстане 9 января ожидаются дождь и мокрый снег

Все осветительные приборы должны работать без с...

Екатерина Елисеева

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В ближайшее время ожидаются следующие погодные условия:

  • Интенсивные осадки, включая дождь и мокрый снег;
  • Сильные порывы ветра до 21 м/с;
  • Снижение видимости до 1000 метров;
  • На дорогах прогнозируется значительная гололедица, наледь, снежная каша и возможны снежные заносы в отдельных местах.

Водителям сотрудники ГАИ настоятельно рекомендуют провести техническую проверку своих автомобилей, уделив особое внимание тормозной системе и состоянию шин. Все осветительные приборы должны работать без сбоев.

При управлении транспортным средством в условиях плохой видимости следует избегать опасных маневров, особенно выхода на встречную полосу. Скорость движения должна быть адаптирована к текущим погодным и дорожным условиям.

Пешеходам рекомендуется использовать светоотражающие элементы одежды или аксессуаров для улучшения своей видимости для водителей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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