В Татарстане 9 января ожидаются дождь и мокрый снег

В ближайшее время ожидаются следующие погодные условия:

Интенсивные осадки, включая дождь и мокрый снег;

Сильные порывы ветра до 21 м/с;

Снижение видимости до 1000 метров;

На дорогах прогнозируется значительная гололедица, наледь, снежная каша и возможны снежные заносы в отдельных местах.

Водителям сотрудники ГАИ настоятельно рекомендуют провести техническую проверку своих автомобилей, уделив особое внимание тормозной системе и состоянию шин. Все осветительные приборы должны работать без сбоев.

При управлении транспортным средством в условиях плохой видимости следует избегать опасных маневров, особенно выхода на встречную полосу. Скорость движения должна быть адаптирована к текущим погодным и дорожным условиям.

Пешеходам рекомендуется использовать светоотражающие элементы одежды или аксессуаров для улучшения своей видимости для водителей.