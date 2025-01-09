Бывший вице-мэра Набережных Челнов задержали после 4 лет розыска

Бывший заммэра Челнов Рамиз Давлетшин, разыскиваемый с 2020 года, был задержан под Новый год спустя несколько лет после побега.

По информации Chelny-biz, в июле 2020 года Давлетшин не явился на судебное заседание, где его обвиняли в крупной афере и злоупотреблении должностными полномочиями. Первоначально он находился под домашним арестом, но после его исчезновения суд постановил, что в случае задержания экс-чиновника он будет помещён под стражу.

Давлетшина подозревают в фальсификации налоговой документации, что позволило ему незаконно вернуть 1,3 миллиона рублей за 2014 год. Помимо этого, ему вменяют махинации, с помощью которых он избежал выплат бывшим учредителям компании «Стократ».

В конце 1990-х годов Давлетшин занимал должность вице-мэра Набережных Челнов и одновременно возглавлял комитет по управлению коммунальной собственностью.