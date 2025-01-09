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· 16+ · Екатерина Елисеева

Прокуратура контролирует расследование дела после смертельного ДТП в Татарстане

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело

pixabay.com

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Следствие установило, что рано утром 6 января 2025 года на автодороге М7 Волга-Альдермыш водитель автомобиля BMW X5 нарушил правила, превысив скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-217030». В результате происшествия водитель отечественной машины погиб, а водитель иномарки скрылся с места аварии.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело на основании пункта «б» части 4 статьи 264 УК РФ, который предусматривает наказание за нарушение правил дорожного движения, приведшее к смерти человека по неосторожности. Задержание подозреваемого было осуществлено в соответствии с требованиями статьи 91 УПК РФ.

По этой статье нарушителю грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Прокуратура осуществляет надзор за процессом расследования.

Ранее мы писали о том, что студентка из Казани умерла после катания на тюбинге.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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