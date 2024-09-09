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Уже с завтрашнего дня: YouTube обрадовал всех по России приятной новостью

Youtube сообщил российским пользователям о том,...

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Youtube сообщил российским пользователям о том, что будет запущен новый сервис. При этом он будет улучшенным. Реализуют задуманное уже завтра. Цель такого обновления - увеличить уровень комфорта пользователей, когда они будут использовать ее, несмотря на все те технические ограничения, которые настигли россиян в последнее время.

Пользователям теперь станет заметно удобнее делиться видео, используя для этого QR-код. Для того, чтобы это сделать, необходимо будет только зайти на страницу канала, нажать на иконку с тремя точкам, которая находится в верхнем углу, а после выбрать "Поделиться". QR-код, который появится, в дальнейшем можно будет вновь использовать для отправки.

Помимо того, платформа YouTube добавит и еще одну возможность: блокировать экран при просмотре видео. Так можно будет избежать любых случайных нажатий. Появится и ночной таймер, который сможет прекратить видео, когда пользователь уснет.

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