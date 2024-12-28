Уже с сегодняшнего дня: Сбербанк обрадовал всех, у кого на телефоне есть приложение «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк обновил приложение Сбербанк Онлайн, представив новую функцию электронного хранения карт лояльности. Теперь пользователи могут переносить бонусные карты в цифровой формат, сканируя штрихкод или вводя данные вручную.

Это новшество упрощает использование карт, позволяя хранить их все в одном месте, исключая необходимость таскать с собой пластиковые версии.

Полезная информация: как сделать использование удобнее?

Какие карты можно добавить?

В приложение можно добавить карты большинства популярных сетей и магазинов: супермаркетов, аптек, кафе, АЗС и других программ лояльности. Даже если сеть не представлена в списке по умолчанию, её карту можно добавить вручную, введя номер и данные штрихкода.

Советы для эффективного использования:

Организация карт: используйте названия и категории, чтобы быстро находить нужную карту среди добавленных.

Сканирование на кассе: убедитесь, что экран смартфона чистый, а яркость экрана достаточно высокая для корректного считывания штрихкода.

Обновление данных: следите за сроками действия бонусов и вовремя обновляйте информацию по картам, если она изменилась.

Оффлайн-доступ: некоторые карты доступны даже без подключения к интернету, что особенно удобно в местах со слабым сигналом.

Дополнительные функции приложения:

Сбербанк Онлайн не только хранит карты, но и позволяет следить за балансом бонусов, получать уведомления о новых акциях и предложениях магазинов-партнёров. Это помогает не пропустить выгодные скидки и делает использование карт ещё удобнее.

С новой функцией Сбербанк Онлайн становится универсальным помощником, объединяющим управление финансами, бонусами и скидками в одном приложении. Такой подход экономит время, упрощает покупки и избавляет от лишней суеты.

