Указ приняли бесшумно: пенсионеров в возрасте от 59 до 83 лет ждут неизбежные изменения с 16 сентября

В рамках улучшения условий жизни в Казани, власти города анонсировали установку шумозащитных экранов на всех ключевых трассах, а также запуск нового социального проекта. Этот проект предусматривает организацию бесплатных экскурсий для пожилых граждан по местным достопримечательностям с профессиональными гидами, согласно информации от PG12.

Как сообщает Анастасия Киреева. являющаяся пенсионным экспертом, уже в скором времени значительно вырастет количество программ, цель которых - обогатить свободное время пожилых граждан. Ранее доступные бесплатно спортивные и культурные мероприятия теперь дополнятся экскурсиями, которые позволят пенсионерам активно проводить время и расширять свои знания.

Рассмотрим программу на примере Екатеринбурга, где она уже успешно реализуется. Здесь экскурсии посвящены уличному искусству. Гиды с большим опытом в такой сфере готовы провести пенсионеров по интересному маршрута. Его длина около восьми километров. Группы будут не слишком большие - до 20 человек. Возраст участников от 59 до 83.

Если пожилой гражданин изъявляет желание принять участие в таком мероприятии, то нужно подойти в социальный центр города и оформить соответствующую заявку на участие. Такие мероприятия предоставляются уникальный шанс на активное взаимодействие с культурной жизнью города.

Проект нацелен на обогащение жизни пожилых граждан, предоставляя им новые возможности для образования и развлечений. Активное участие в культурной жизни способствует улучшению физического и эмоционального здоровья, а также способствует социальной интеграции.

Заключительные мысли

Эти новшества демонстрируют стремление властей создать всеобъемлющий подход к улучшению жизни пожилых граждан, подчеркивая важность заботы и внимания к потребностям старшего поколения.