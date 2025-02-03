Указ подписан — ждите «гостей»: с 1 февраля штраф 15 тысяч рублей в день для собственников квартир с балконом

Федеральный закон No351-ФЗ привнёс существенные коррективы в распределение ответственности за содержание общего имущества в многоквартирных домах (МКД) в Российской Федерации.

В отличие от прежней практики, где ремонт повреждений общего имущества (например, восстановление после актов вандализма или ремонт мусоропроводов) лежал на УК, теперь бремя ответственности перешло к собственникам квартир.

Изменение порядка финансирования ремонта

Согласно новому законодательству, финансирование восстановительных работ повреждённого общего имущества МКД полностью ложится на плечи собственников. Это подразумевает необходимость более тщательного контроля за состоянием общедомового имущества и активного вовлечения жильцов в процесс принятия решений и решения возникающих проблем.

Новые финансовые обязательства жильцов

Собственники квартир теперь должны быть готовы к дополнительным расходам на ремонт и обслуживание общего имущества, отказываясь от прежней практики полной зависимости от управляющих компаний. Это, в свою очередь, может способствовать формированию более активных и сплочённых жилых сообществ, ориентированных на коллективное решение общедомовых вопросов.

Усиление требований пожарной безопасности

Закон No351-ФЗ также значительно ужесточает требования к соблюдению норм пожарной безопасности в МКД. Нарушение этих норм влечёт существенные штрафные санкции. Наиболее распространённые нарушения, карающиеся штрафами, включают: ненадлежащую эксплуатацию электросетей, захламление мест общего пользования (подъездов, балконов), использование легковоспламеняющихся материалов, отсутствие или неисправность систем пожарной сигнализации и противопожарной защиты.