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Указ подписан: с 5 июня начнут забирать землю — всех, у кого участок или дача в собственности, ждет новое правило

С лета 2025 года в России вводятся новые правил...

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Новые правила управления земельными участками в России с лета 2025 года: что важно знать владельцам

С лета 2025 года в России вступают в силу новые правила управления земельными ресурсами. Они затронут всех владельцев участков — дачников, собственников загородных домов и землевладельцев в населённых пунктах.

Основная цель изменений

Нововведения направлены на борьбу с заброшенностью земель и повышение ответственности владельцев за их использование. Заброшенные участки создают экологические и санитарные проблемы, а также портят внешний вид территорий.

Что такое «освоенный участок»?

После апреля 2025 года покупатели земель автоматически получают статус «освоенного участка» при регистрации права собственности. Для владельцев участков, приобретённых раньше, предусмотрен переходный период до апреля 2028 года.

Под «освоенностью» понимается:

  • очистка участка от мусора, сорняков и отходов;
  • наличие зарегистрированных построек или хозяйственной деятельности по назначению земли;
  • использование сельхозземель строго по их целевому назначению.

Неоформленные или аварийные здания могут привести к признанию участка неосвоенным.

Что грозит за несоблюдение правил?

Владельцам направят предписания на устранение нарушений. При игнорировании возможны судебные разбирательства и изъятие участка — но только после предупреждений и попыток урегулировать ситуацию.

Советы экспертов

Владельцам стоит заранее привести участки в порядок: убрать мусор, оформить постройки, провести благоустройство. Это поможет избежать проблем с контролирующими органами и повысит стоимость земли, сообщает progorodsamara.

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